Bilderbuch-Sonnenaufgang im Landkreis Zwickau: Tolle Motive füllen die sozialen Netzwerke

Viele haben den Blick am Dienstagfrüh in Richtung Osten gerichtet. Auch der Fotograf der „Freien Presse“, der an der Lutherhöhe in Hohenstein-Ernstthal unterwegs war.

Wer am Dienstag einen Blick in den Whatsapp-Status von Freunden und Arbeitskollegen wirft, sieht sie garantiert: Aufnahmen von einem Bilderbuch-Sonnenaufgang, der laut Meteorologen noch einmal einen tollen Tag einleiten soll. Sie kündigen für die nächsten Tage vor allem Wolken und Regen an. Das Foto entstand am Dienstag, gegen 8 Uhr, auf der...