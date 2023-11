Brand an der Milchviehanlage in Callenberg: Feuerwehr rückt mit rund 40 Einsatzkräften aus

Die Rettungsleitstelle hat auch Kräfte und Technik aus umliegenden Städten alarmiert. Die Helfer waren rund zweieinhalb Stunden im Einsatz. Mittlerweile gibt es erste Aussagen zur Höhe des Sachschadens.

Nächtlicher Einsatz für rund 40 Helfer aus den Freiwilligen Feuerwehren von Callenberg und Umgebung. Sie mussten in der Nacht von Sonntag zu Montag einen Brand auf dem Gelände der Milchviehanlage an der Waldenburger Straße in Langenchursdorf löschen. Der Einsatz dauerte für einen Teil der Kräfte circa von 23.30 bis 2 Uhr.