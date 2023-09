Busse ersetzten Züge nach Chemnitz

Als Vorbote einer längeren Streckensperrung in Chemnitz rollen an diesem Wochenende Busse auf der Strecke zwischen Zwickau und Chemnitz.

Chemnitz/Zwickau.

Bahnreisende müssen an diesem Wochenende nach und aus Chemnitz größere Hürden nehmen. Laut der Mitteldeutschen Regiobahn als Betreiber der Linien RE 3 und RB 30 kommt es zwischen Chemnitz-Siegmar und Chemnitz Hauptbahnhof und retour zum Einsatz von Bussen im Schienenersatzverkehr (SEV). Die Bushalte befinden sich an den bekannten Zughalten. Eine Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen nur eingeschränkt möglich. Aufgrund der Bauarbeiten und dem SEV müssen Abfahrts- und Ankunftszeiten später gelegt werden. Chemnitz-Siegmar wird als Zusatzhalt bedient. Grund sind Bauarbeiten am Viadukt in Chemnitz, die auch vom 25. September bis 19. Dezember erneut Schienenersatzverkehr notwendig machen. (kru)