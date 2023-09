Callenberg: Dorffest bietet Spektrum von Professor Brandolorius bis Judy Bailey

Beim Dorffest der Vereine und dem parallel stattfindenden Erntedankfest ist am Wochenende in Callenberg ein buntes Programm zu erleben.

Ein buntes Programm wird am Wochenende auf dem Dorfplatz und in der Katharinenkirche in Callenberg geboten. Auf dem Dorfplatz gibt es am Freitagabend von 20 bis 1 Uhr Livemusik mit der MLC Rock und Blues aus Dublin. Das Samstagsprogramm beginnt dort 10.30 Uhr mit einem Auftritt der Schulspatzen der Grundschule Callenberg. Im Anschluss sind ab 11...