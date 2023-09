Callenberg: Katharinenkirche feiert 700 Jahre Ablassbrief

Mit einem Vortrag und einer Ausstellung zur Geschichte von Callenberg wird vom Donnerstag bis zum Sonntag an die Ausstellung der Callenberger Sammelindulgenz von 1323 erinnert.

Innerhalb des Erntedankfestes wird an der St. Katharinenkirche in Callenberg ab Donnerstag an das 700-jährige Jubiläum der Ausstellung der Urkunde über den bischöflichen Sammelablass erinnert. Zum Auftakt gibt es am Donnerstag ab 19 Uhr in der Katharinenkirche einen Vortrag zum Thema „Mittelalterliche Papsturkunden für Sachsen und die...