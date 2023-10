Carport in Oberlungwitz brennt nieder

Die Feuerwehrleute konnten aber wenigstens die Fahrzeuge in einer angrenzenden Garade retten.

Eine kurze Nacht hatten die Kameraden der Feuerwehren von Oberlungwitz, Hohenstein-Ernstthal und Gersdorf. Um 3.17 Uhr wurden sie zu einem Garagen- und Carportbrand an der Nutzung in Oberlungwitz gerufen. Insgesamt 48 Feuerwehrleute mit 14 Fahrzeugen rückten an. „Das Feuer drohte auf das angrenzende Wohngebäude überzugreifen. Das konnte zum...