Das Tierheim Langenberg feiert auch in schwierigen Zeiten

Zwischen allerlei Herausforderungen wie Bauarbeiten, knappen Kassen und einer überdurchschnittlich hohen Auslastung ist das Tierheim am Fichtental in Langenberg zwischen Hohenstein-Ernstthal und Callenberg am Sonnabend dennoch in Feierlaune. Dann wird das Tierheimfest mit einem kleinen Jubiläum gefeiert, denn es findet zum 25. Mal statt. Von 10...