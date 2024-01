DDR-Raritäten und digitale Steuerung bei Modellbahnausstellung in Gersdorf

Die Modellbahnausstellung in Gersdorf bietet einen besonderen Mix. Das reicht von der nur zwölf Jahre lang in der DDR produzierten „Spur S“ bis zu Modellen, die übers Handy gesteuert werden.

Ein großes Spektrum an Modellbahnen von TT bis Gartenbahn ist am Wochenende bei der Modellbahnausstellung in Gersdorf zu sehen. Doch auch wenn auf allen Anlagen Züge rollen, ist deutlich zu erkennen: Einiges befindet sich noch mitten im Bau. Für Albrecht Looß (63), den Vereinschef des Modellbahnclubs, ist das kein Problem. „Wenn kein Zug...