„Du und ich“: Der Film von 1938 wird nochmals am Drehort in Oberlungwitz gezeigt

Wegen des großen Interesses bei den jüngsten Vorführungen läuft der Spielfilm noch einmal am Samstag in der historischen Oberlungwitzer Ausstellung.

Der Spielfilm „Du und ich“, der 1938 in Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal gedreht wurde, fand bei den Vorführungen in Oberlungwitz und zuletzt bei der Jubiläumswoche in Hohenstein-Ernstthal so viel Interesse, dass kurzfristig entschieden wurde, ihn noch einmal zu zeigen. Am Sonnabend, 16 Uhr, wird er noch einmal in der historischen...