Einbruch auf Baustelle in St. Egidien: Diebe entwenden teures Werkzeug

Die Polizei beziffert den Wert der gestohlenen Gegenstände auf rund 8700 Euro. Was wahrscheinlich in den Nachtstunden alles verschwunden ist.

Tatort ist eine Baustelle an der Kastanienstraße in St. Egidien. Dort drangen Einbrecher wahrscheinlich in den Nachtstunden gewaltsam in ein Gebäude ein. Sie entwendeten Werkzeug im Wert von rund 8700 Euro, informiert die Polizei. Zum Diebesgut gehören unter anderem zwei Werkzeugkoffer, eine hydraulische Presszange der Marke Klauke sowie eine...