Eine Reise nach Ecuador und Galapagos: Vortrag in Beierleins Landgasthaus Callenberg

Ulrich Schuster, ehemaliger Leiter des botanischen Gartens in Chemnitz, berichtet von Vulkaninseln und exotischen Tieren.

Eine Reise nach Ecuador und auf den Galapagos-Archipel steht am Dienstag im Mittelpunkt eines Vortrags in Beierleins Landgasthaus (Straße des Friedens 72) im Callenberger Ortsteil Reichenbach. Bei der Veranstaltung des NABU-Regionalverbands Erzgebirgsvorland berichtet Ulrich Schuster, der ehemalige Leiter des botanischen Gartens in Chemnitz, von...