Einer der markantesten Bäume der Hohenstein-Ernstthaler Stadtmitte ist nun ganz verschwunden

Bereits der konsequente Rückschnitt einer großen und wahrscheinlich mehr als 100 Jahre alten Eiche in Hohenstein-Ernsttal hatte für Kritik gesorgt. Nun ist nur noch ein Baumstumpf übrig.

Von der bis vor kurzem noch imposanten Eiche, die in Hohenstein-Ernstthal am Parkplatz vom Edeka-Meisel in Richtung Stadtpassage stand, ist am Freitag auch noch das letzte Stück verschwunden. Rund sechs Meter Stammholz wurden abgesägt und abtransportiert. Feuerholz wird daraus aber vermutlich nicht, da der Wert des Stammes im unteren...