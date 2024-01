Enrica Kschonsek-Schröder: Videojournalistin und Fotografin stellt in der „Kleinen Galerie“ Hohenstein-Ernstthal aus

In der Kleinen Galerie wird am Donnerstag die Ausstellung „Ungeschönt JPG – zwischen Wald und Beton“ eröffnet. Die Fotografin ist in der Region bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“.

Enrica Kschonsek-Schröder, oft schlicht „die Rica“ genannt, ist regional bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“. Seit 20 Jahren taucht die Chemnitzerin regelmäßig überall dort auf, wo etwas los ist. Von Hohenstein-Ernstthal und Lichtenstein bis Limbach-Oberfrohna und Penig ist sie unterwegs. Und das immer mit Kamera, denn Enrica... Enrica Kschonsek-Schröder, oft schlicht „die Rica“ genannt, ist regional bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“. Seit 20 Jahren taucht die Chemnitzerin regelmäßig überall dort auf, wo etwas los ist. Von Hohenstein-Ernstthal und Lichtenstein bis Limbach-Oberfrohna und Penig ist sie unterwegs. Und das immer mit Kamera, denn Enrica...