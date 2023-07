Erneut Reifen-Diebstahl auf A4-Parkplatz bei Hohenstein-Ernstthal: Warum die Laster-Fahrer machtlos sind

Zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen waren Reifen-Diebe auf dem Parkplatz „Oberwald“ an der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal am Werk. Sie haben in der Nacht zum Donnerstag eine größere Menge Reifen von der Ladefläche eines Sattelzuges gestohlen. Genaue Angaben zu Anzahl und Marke liegen noch nicht vor. „Der Wert der gestohlenen Reifen...