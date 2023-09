Erstmals Blaulichttag in der Miniwelt Lichtenstein

An diesem Sonnabend werden sich in der Miniwelt Lichtenstein Feuerwehr, Polizei, Katastrophenschützer, Wasser- und Verkehrswacht mit ihrer Technik vorstellen und zum Mitmachen einladen.

Zum ersten Mal findet an diesem Sonnabend in der Miniwelt Lichtenstein ein Blaulichttag statt. Von 11 bis 16 Uhr sollen dabei große und kleine Besucher die Möglichkeit haben, mit echten Lebensrettern ins Gespräch zu kommen, sich deren Ausrüstung genauer anzusehen und vielleicht auch selbst in die Rolle der Retter zu schlüpfen. Zugleich soll...