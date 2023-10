Erzgebirgskrimi: Warum im Lichtensteiner Sägewerk gedreht wurde

Am und im Sägewerk von Reiner Süß entstanden einige Szenen, die in der zehnten Folge des Erzgebirgskrimis zu sehen sein werden. Der Unternehmer verrät, wie die Filmcrew in seinen Betrieb kam.

Ein spannendes Wochenende liegt hinter Zimmereichef Reiner Süß: Ein rund 60 Leute starkes Team der NFP Filmproduktion „übernahm“ am Freitag sein Sägewerk an der Hartensteiner Straße in Lichtenstein und drehte zwei Tage für Folge 10 des beliebten Erzgebirgskrimis, Arbeitstitel „Mord auf dem Jakobsweg“. Darin geht es laut Info auf... Ein spannendes Wochenende liegt hinter Zimmereichef Reiner Süß: Ein rund 60 Leute starkes Team der NFP Filmproduktion „übernahm“ am Freitag sein Sägewerk an der Hartensteiner Straße in Lichtenstein und drehte zwei Tage für Folge 10 des beliebten Erzgebirgskrimis, Arbeitstitel „Mord auf dem Jakobsweg“. Darin geht es laut Info auf...