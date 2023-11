Experte lädt zu Brutvögel-Vortrag ins „Beierleins“ in Callenberg

Was unterscheidet die Brutvögel in Dresden von denen in Chemnitz? Vogelkundler geben am Donnerstag dazu in Callenberg Auskunft.

Callenberg. Rund um Brutvögel in der sächsischen Landeshauptstadt dreht sich ein Vortrag von Rolf Steffens aus Dresden am Donnerstag ab 19 Uhr in Beierleins Hotel und Gasthof in der Straße des Friedens 72 im Callenberger Ortsteil Reichenbach. In dem Vortrag wird die Vogelbesiedlung der Stadt-, Wald- Offenland- und Gewässerlebensräume vorgestellt. Ausweislich einer Feinkartierung von 60 Vogelkundlern im Zeitraum zwischen 2016 und 2021 wurden 125 Brutvogelarten sicher und 10 möglicherweise auf Dresdner Flur gesichtet. Zudem gibt es an diesem Abend eine Gegenüberstellung und Diskussion mit den nach vergleichbarer Methode ermittelten Kartierungsergebnissen für die Stadt Chemnitz. Der Eintritt ist frei. (kru)