Explosion an Rückhaltebecken in Oberlungwitz - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich mit einer Art Splitterbombe wurde die Fassade eines Rückhaltebeckens an der Straße Neue Welt beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen einer Explosion an der Straße Neue Welt in Oberlungwitz. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 13. Februar, 11.30 Uhr, und letztem Dienstag, 10 Uhr, die Fassade eines Rückhaltebeckens der Talsperrenverwaltung offenbar mit Pyrotechnik. Sie haben vermutlich...