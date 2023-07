Fahrraddemo von Beschäftigten der Altenpflege macht Station in Lichtenstein

Eine Fahrraddemo von Beschäftigten der Altenpflege legt am Freitagnachmittag ihren ersten Zwischenstopp in Lichtenstein ein. Die Teilnehmer starten am Morgen in Dresden und wollen am 5. Juli die Konferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern in Fried­richshafen am Bodensee erreichen. Das Motto der Protesttour lautet: „Kein Weg zu weit...