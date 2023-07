Feldbrand vernichtet Getreide in Langenchursdorf

Ein abgeerntetes Feld ist am Dienstagnachmittag in Langenchursdorf in Brand geraten. Betroffen war eine Fläche von etwa 800 Quadratmetern.

Bei einem Feldbrand im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf waren am Dienstagnachmittag 55 Kameraden mit elf Fahrzeugen rund zwei Stunden im Einsatz. Um 16.05 Uhr wurde gemeldet, dass ein abgeerntetes Getreidefeld zwischen Waldenburger Straße und Bergstraße auf der Höhe „Erbe“ in Brand geraten ist. Die Wehren von Langenchursdorf,... Bei einem Feldbrand im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf waren am Dienstagnachmittag 55 Kameraden mit elf Fahrzeugen rund zwei Stunden im Einsatz. Um 16.05 Uhr wurde gemeldet, dass ein abgeerntetes Getreidefeld zwischen Waldenburger Straße und Bergstraße auf der Höhe „Erbe“ in Brand geraten ist. Die Wehren von Langenchursdorf,...