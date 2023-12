Fensterschau, Partymugge, Kreativmarkt, Weihnachtskonzert: Buntes Adventswochenende in Lichtenstein

Im Stadtgebiet wird an verschiedenen Orten allerhand angeboten –- für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat und etwas Besonderes will, der könnte hier fündig werden: Am Samstag, 14 Uhr, öffnet im Lutherhaus der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde am Lichtensteiner Lutherplatz 2 der traditionelle „Handgemacht“-Markt. Ob Schmuck, Deko-Artikel, Seife, Kleidung, Marmelade oder Honig – hier verkaufen...