Festwochenende in Oberlungwitz: Auf Entdeckungstour im eigenen Ort

„Stehender Festzug“ statt Festumzug hieß es am Sonnabend und Sonntag in Oberlungwitz, wo viele Menschen unterwegs waren. Sie bekamen auf der Tour durch die Stadt an zahlreichen Stationen einiges geboten.

Als das Festwochenende der Oberlungwitzer am Samstag begann, ging es noch relativ ruhig zu. Bei der Einweihung der Tafeln, die über die Historie verschiedener Gebäude informieren, und beim nachgestellten Besiedlungszug war die Besucherzahl noch überschaubar. Die Siedler drehten sogar erst eine Ehrenrunde durch die Ortsmitte, ehe sie sich auf... Als das Festwochenende der Oberlungwitzer am Samstag begann, ging es noch relativ ruhig zu. Bei der Einweihung der Tafeln, die über die Historie verschiedener Gebäude informieren, und beim nachgestellten Besiedlungszug war die Besucherzahl noch überschaubar. Die Siedler drehten sogar erst eine Ehrenrunde durch die Ortsmitte, ehe sie sich auf...