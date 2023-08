Frau Lunkwitz aus Oberlungwitz: Neue Rathaus-Mitarbeiterin sorgt für Heiterkeit am Telefon

In der Oberlungwitzer Stadtverwaltung gibt es durch den Generationswechsel einige neue Mitarbeiter. Eine von ihnen bringt auch den passenden Namen mit.

Wer im Sekretariat der Oberlungwitzer Stadtverwaltung anruft, wundert sich unter Umständen über die Begrüßung am anderen Ende der Leitung: „Stadtverwaltung Oberlungwitz Lungwitz“, heißt es dort. Ganz korrekt ist das nicht, aber fast. Denn am Hörer ist in diesem Fall eine neue Mitarbeiterin namens Nadine Lunkwitz. Der kleine Unterschied...