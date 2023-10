Gersdorf: Riesenrad und Jump-Tower locken zur Kirmes

Vom Freitagabend bis zum Sonntag wird in Gersdorf Kirmes gefeiert. Das bunte Programm reicht von Fackelumzug bis Rockmusik. Daneben sind Schausteller mit spannenden Fahrgeschäften zu Gast.

Mit dem traditionellen Fackelumzug beginnt am Freitagabend die dreitägige Kirmes in Gersdorf. Der Umzug startet um 19 Uhr und endet beim Festgelände am Volkspark. Dort gibt es direkt im Anschluss im Festzelt eine Kindershow mit Marcel Püschmann aus Thalheim und ab 21 Uhr Musik mit DJ Recordplay. Bis zum Sonntag ist ein vielfältiges Programm...