Gersdorf wählt in diesem Jahr mindestens dreimal

Außer den Kommunal- und Europawahlen im Juni und der Landtagswahl im September steht noch die Bürgermeisterwahl an. Und es könnte ein vierter Wahltermin folgen.

Viel Arbeit kommt in diesem Jahr auf die Verantwortlichen in der Gemeinde Gersdorf zu: An mindestens drei verschiedenen Terminen sind Wahlen zu organisieren. Bereits am 9. Juni steht die Wahl des Gemeinderates an. Gleichzeitig finden die Europawahlen statt, bei denen das Europäische Parlament gekürt wird. Am 1. September sind auch die...