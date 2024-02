Geschäftsinhaberin will den Bioladen in der Hohenstein-Ernstthaler Stadtpassage abgeben

Den Bioladen „Natürlich Prüstel“ will Inhaberin Ute Prüstel Ende März schließen und sich auf ein anderes Unternehmen konzentrieren. Doch sie hofft, dass es mit dem gut laufenden Geschäft weitergeht.

Über mangelnden Umsatz oder zu wenige Kunden kann sich Ute Prüstel in ihrem Bioladen in der Stadtpassage an der Weinkellerstraße im Hohenstein-Ernstthaler Zentrum nicht beklagen. „Wir haben viele Stammkunden, die teilweise sogar von weiter her kommen. Es läuft gut“, sagt die 57-Jährige. Doch aufhören will sie trotzdem, denn in Sachen...