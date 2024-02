Gesundheitsprobleme: Frau baut in Hohenstein-Ernstthal drei Unfälle binnen weniger Minuten

Insgesamt 21.000 Euro Sachschaden entstand an fünf Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin kam in ein Krankenhaus.

Hohenstein-Ernstthal. Eine 73-Jährige hat am Donnerstagnachmittag wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme binnen fünf Minuten drei Unfälle in Hohenstein-Ernstthal verursacht. Laut Polizei war die Frau gegen 17.25 Uhr mit ihrem VW auf der Lungwitzer Straße unterwegs. Sie fuhr in Richtung An der Insel, geriet dort zu weit nach links und stieß gegen einen stehenden VW sowie einen dahinter stehenden VW-Transporter. Der Transporter wurde dabei stark beschädigt: Der Schaden wurde mit 6000 Euro angegeben. Die Frau fuhr zunächst weiter, wendete dann offenbar und kam wieder auf die Unfallstelle zugefahren. Dabei geriet sie erneut zu weit nach links und stieß mit ihrem Fahrzeug gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Renault. Anstatt anzuhalten, fuhr sie weiter.

Auf der Dresdner Straße, kurz vor der Kreuzung zur Neuen Straße, geriet die VW-Fahrerin erneut in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Opel einer 63-Jährigen zusammen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme, die auch Ursache für die Unfälle gewesen sein könnten, wurde sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr VW sowie der Opel mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Pkw summierte sich auf rund 15.000 Euro. Die Frau muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (kru)