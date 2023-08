Glücklose Einbrecher scheitern an Tür in Hohenstein-Ernstthal

Auch mit den vereinten Kräften von vier Personen bekamen Einbrecher eine Tür nicht auf. Deutlichen Schäden hinterließen sie trotzdem.

Hohenstein-Ernstthal. Was auch immer vier Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Hohenstein-Ernstthal versucht haben: Die anvisierte Tür bekamen sie nicht auf. Die Einbrecher mussten offenbar unverrichter Dinge wieder abziehen.

Wie die Polizei mitteilte, hatten sich vier Täter gegen 2 Uhr morgens Zutritt zu einem Firmengelände an der Oberlungwitzer Straße verschafft, nahe der Dr.-Charlotte-Kenzer-Straße. Sie beschädigten eine Kamera und versuchten danach, in ein Büro zu gelangen. Doch an dieser Bürotür scheiterten sie – und mussten wieder abziehen. Insgesamt verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von etwa 900 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ans Polizeirevier Glauchau unter Telefon 03763 640. (em)