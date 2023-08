Grumbach: Zum Fest am Kiefernberg fährt auch der rote Feuerwehr-Oldie

Callenberg OT Grumbach.

Der Feuerwehrverein Grumbach feiert am Sonnabend. Zum Kiefernbergfest steht diesmal das 75. Jubiläum der Grumbacher Feuerwehr im Mittelpunkt. Ab 14 Uhr geht es am Gerätehaus rund. Kinderspiele, Hüpfburg, Karussell und ein Minibagger warten auf die Kinder. Für die Großen gibt’s gemütliches Beisammensein mit Musik sowie deftiger und süßer Verpflegung. Um 14.30 Uhr startet der Feuerwehrwettkampf in der Disziplin Löschangriff. Außerdem sind beim Fest auch wieder Rundfahrten mit dem Feuerwehr-Oldtimer Opel Blitz möglich, der 1939 gebaut wurde und damit älter ist als die Grumbacher Feuerwehr. Abends sind in Grumbach ein Lampionumzug und der Auftritt der Band RBII aus Hohenstein-Ernstthal geplant. mpf