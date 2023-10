Gutes Schaustellerangebot lockt viele Besucher auf die Gersdorfer Kirmes

Bei der Gersdorfer Kirmes musste niemand Langeweile haben. Für den bunten Trubel sorgt die Gemeindeverwaltung durch mittlerweile gute Schaustellerkontakte.

Der Aufwand, den die Gemeinde Gersdorf für ihre Kirmes betreibt, hat sich gelohnt. Am Freitagabend, aber auch am Samstag, war das Festgelände am Volkspark gut besucht. Im Vergleich zu anderen kleinen Festen in der Region war dabei auch die Zahl der Schausteller hoch. Nachdem es vor ein paar Jahren einmal Probleme mit einem Vertragspartner gab,...