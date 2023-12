Hartensteiner Jagdhornbläser geben Adventskonzert in der Marienkirche Gersdorf

Erklingen sollen am Nachmittag des zweiten Advent traditionelle sächsische, aber auch alpenländische Advents- und Weihnachtslieder.

Die Hartensteiner Jagdhornbläser geben am zweiten Adventssonntag um 16 Uhr in der Marienkirche Gersdorf ein Adventskonzert. Wie Dominik Baumann, Kantor der Kirchgemeinden in Oberlungwitz und Gersdorf, mitteilt, wollen die sechs Mitglieder des Ensembles traditionelle sächsische, aber auch alpenländische Advents- und Weihnachtslieder erklingen...