Herrenlose Einkaufswagen stoßen in St. Egidien gegen Auto: 6000 Euro Schaden

Zwei Einkaufswagen rollten auf einem Supermarkt-Parkplatz gegen ein Auto, und in Lichtenstein haben Unbekannte ein weiteres Auto in einem Parkhaus beschädigt.

St. Egidien/Lichtenstein.

Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstag in Lichtenstein und St. Egidien auf unterschiedliche Art und Weise beschädigt worden. Gegen 8.15 Uhr machten sich laut Polizei in St. Egidien auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Platanenstraße zwei Einkaufswagen selbstständig, die gegen einen Audi eines 36-Jährigen stießen. Die Bilanz dieses eher ungewöhnlichen Zusammenstoßes: 6000 Euro Schaden. Donnerstagfrüh stellte eine Ford-Fahrerin ihr Fahrzeug in einem Parkhaus an der Hartensteiner Straße In Lichtenstein ab. Als sie nachmittags wieder zu ihrem Ford zurückkam, stellte sie einen rund 45 Zentimeter langen Lackkratzer an der linken, hinteren Tür an ihrem Ford Mondeo fest. Sachschaden: rund 1500 Euro. (kru)