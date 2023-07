Hohenstein-Ernstthal: After-Work-Party auf der Weinkellerstraße

Biergarnituren, Liegestühle und Weinfass-Stehtische haben zum Verweilen beim ersten„Langen Donnerstag“ auf der Weinkellerstraße in Hohenstein-Ernstthal eingeladen. Auf einer kleinen Bühne spielte der Singer-Songwriter Ruven Dru aus Leipzig eigene Lieder und Coversongs von „Died in Your Arms“ bis „Stand By Me“. An den Ständen wurden...