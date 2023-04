Hohenstein-Ernstthal: Auto fährt drei Motorräder um

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend in Hohenstein-Ernstthal ereignet hat, sind ein Pkw und drei Motorräder beschädigt worden. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Freitag mitteilte, hatte eine 37-jährige Frau mit ihrem VW die Lungwitzer Straße aus Richtung der Weberstraße kommend befahren. Aus bisher ungeklärter...