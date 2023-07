Hohenstein-Ernstthal: Bausünden am Berggasthaus werden behoben

Vom Berggasthaus auf dem Pfaffenberg in Hohenstein-Ernstthal ist derzeit fast nichts zu sehen. Bis zur Turmspitze ist das Gebäude eingerüstet. Kein 08-15-Gerüst, wie Bauamtsleiter Ulrich Weber sagt: „Die Firma hat uns ein Gerüst de luxe da hingesetzt.“ Ganz so groß sollte es aus finanziellen Gründen eigentlich gar nicht werden. Und so...