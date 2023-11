Hohenstein-Ernstthal: Den Blick auf Ernstthal gibt es jetzt gerahmt

Foto-Hotspots sollen die Attraktivität besonderer Orte im Landkreis Zwickau erhöhen. Auch Ernstthal hat jetzt seinen Bilderrahmen. Am Friedhof.

Mit einer Bilderrahmen-Aktion will der Landkreis seit Sommer 2022 auf besonders attraktive Motive in der Region aufmerksam machen. Jetzt wurde auch in Hohenstein-Ernstthal solch ein Rahmen aufgestellt. Er steht am Ernstthaler Friedhof. Zu sehen sind von hier aus unter anderem die Trinitatiskirche und das Karl-May-Haus. Laut Pressesprecher...