Hohenstein-Ernstthal: „Die Moldau“ erklingt in der Christophorikirche

Ein Orgelkonzert für vier Hände und Füße ist am Tag der Einheit in der Christophorikirche zu erleben. Zu Gast sind Markus und Pascal Kaufmann.

Die aus Lichtenstein stammenden Brüder Markus und Pascal Kaufmann sind am 3. Oktober mit einem Konzert unter dem Titel „Die Moldau“ in der Christophorikirche in Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Neben der titelgebenden Symphonischen Dichtung „Die Moldau“ von Bedřich Smetana erklingen Werke von Antonín Dvořák und Wolfgang Amadeus...