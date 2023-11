Hohenstein-Ernstthal: Feuer am Textil- und Rennsportmuseum löst Großeinsatz aus

Einen Brand mit starker Rauchentwicklung an der Antonstraße konnten die Kameraden der Feuerwehr am Mittwoch nur mit Atemschutz und Vorsicht löschen.

Ein Feuer an einem Nebengebäude des Textil- und Rennsportmuseums hat am Mittwoch einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. 55 Kameraden aus den Ortswehren von Hohenstein-Ernstthal, Oberlungwitz und Gersdorf waren mit 14 Fahrzeugen im Einsatz. Die Wehr war um 12.34 Uhr alarmiert worden. Der genaue Brandherd des an einem Nebengebäude an der...