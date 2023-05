Hohenstein-Ernstthal gewinnt Sachsenmeisterschaft von Radio PSR

Exakt 2103 Besucher waren am vergangenen Dienstag um 17 Uhr auf der Feuerwehr-Party in Hohenstein-Ernstthal. So viele Leute hat keine andere Feuerwehr mobilisieren können.

