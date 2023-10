Hohenstein-Ernstthal: Herbstfest mit Kürbissuppe und Zwiebelkuchen

Der Verein Halt feiert am Sonntag in seinen Räumen an der Oststraße sein traditionelles Herbstfest. Es gibt kulinarische Angebote und mehr.

Ein Labyrinth-Spiel und das Glücksrad locken am Sonntag ab 14 Uhr in die Räume des Vereins Halt in der Oststraße 23a in Hohenstein-Ernstthal. Gefeiert wird das traditionelle Herbstfest mit vielen Angeboten. So bietet die Meeraner Kräutergruppe ihre Produkte feil, es gibt Klöppelarbeiten und Gebasteltes, vor allem aber kulinarische Angebote.... Ein Labyrinth-Spiel und das Glücksrad locken am Sonntag ab 14 Uhr in die Räume des Vereins Halt in der Oststraße 23a in Hohenstein-Ernstthal. Gefeiert wird das traditionelle Herbstfest mit vielen Angeboten. So bietet die Meeraner Kräutergruppe ihre Produkte feil, es gibt Klöppelarbeiten und Gebasteltes, vor allem aber kulinarische Angebote....