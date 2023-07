Hohenstein-Ernstthal: Jugendhaus „off is“ feiert Sommerfest

Ein öffentliches Sommerfest mit Auftritten von Musikschülern wird am Samstag von 16 bis 19 Uhr im Jugendhaus „off is“ in Hohenstein-Ernstthal gefeiert. In einem Konzert zeigen die Instrumentalschüler von Lothar Becker ihre Fortschritte. Der Sozialpädagoge und Musiker leitet die offene Jugendarbeit im „off is“ und unterrichtet dort...