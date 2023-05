Hohenstein-Ernstthal: Neue Runde im Baustellen-Wirrwarr

Die Straße Am Bahnhof in Hohenstein-Ernstthal ist seit Montag bis einschließlich 17. Mai voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Zeißigstraße und Kreisverkehr. In der Folge kommt es zu weiteren Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Grund für die neue Sperrung sind laut Stadt dringende Reparatur- und Erneuerungsarbeiten am...