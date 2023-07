Hohenstein-Ernstthal: Neuer Laden bietet Unikate fürs Baby

Mit Stramplern und Strampelsäcken, winzigen Höschen, Jäckchen und Leggins aber auch Halstüchern, Mützen und Hipster-Beanies will Viktoria Muchila junge Eltern in Hohenstein-Ernstthal begeistern. Am Altmarkt eröffnet die 33-Jährige am 1. August ihren Laden. Das Besondere: Was es hier gibt, das gibt es wirklich nur hier, denn Viktoria Muchila...