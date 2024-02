Hohenstein-Ernstthal: Neuer Urologe in etablierter Arztpraxis

Seit dem zweiten Januar hat der Urologe Nico Rößler seine eigene Praxis in Hohenstein-Ernstthal. Der Arzt ist neu, die Praxis allerdings gibt es seit über 30 Jahren.

Zum Jahreswechsel hat sich in der Friedrich-Engels-Straße 55 etwas ereignet, was man in diesen Zeiten nahezu als ein kleines Wunder bezeichnen möchte: Der Urologe Thomas Wolf hat sich in den Ruhestand verabschiedet, ohne am Ort eine Versorgungslücke zu hinterlassen. Über 30 Jahre hat Thomas Wolf als Arzt in Hohenstein-Ernstthal praktiziert....