Hohenstein-Ernstthal: Sanierung der Pfaffenberg-Turnhalle kann beginnen

800.000 Euro steuert die Stadt Hohenstein-Ernstthal zur Sanierung der Pfaffenberg-Turnhalle bei. 1,9 Millionen Euro soll das Projekt insgesamt kosten. Baustart ist noch in diesem Jahr.

Mit der Zustimmung zu einem kommunalen Zuschuss in Höhe von 800.000 Euro für den Tischtennisverein TTC Sachsenring hat der Stadtrat den Weg für die Sanierung der Pfaffenberg-Turnhalle endgültig geebnet. Noch in diesem Jahr soll mit den Baumaßnahmen begonnen werden. Bereits im Juni waren Fördergelder in Höhe von 916.452 Euro durch die...