Hohenstein-Ernstthal: Ticketautomat in die Luft gesprengt

Hohenstein-Ernstthal.

Unbekannte Täter haben am Samstagabend am Bahnhof in Hohenstein-Ernstthal einen Fahrkarten-Automaten gesprengt. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, wurde der Vorfall 21.41 Uhr gemeldet. Bisherigen Informationen zufolge legten die Täter einen Feuerwerkskörper in den Ausgabeschacht und beschädigten dadurch zwei Farbpatronen. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern liefern können. Die Hinweise werden unter Ruf 03763 640 entgegengenommen. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der Region. Erst Ende 2022 wurden gleich zwei Ticketautomaten in Plauen in die Luft gejagt. Schaden: 60.000 Euro. (jwa)