Hohenstein-Ernstthal: Warum schwere Technik über den glatten Asphalt am Sachsenring brettert

Winterdienstler haben am Mittwoch am Sachsenring das Letzte aus ihren Räumfahrzeugen herausgeholt. Vollbremsungen auf abschüssiger Strecke und in Kurven waren dabei gewollt.

