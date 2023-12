Hoher Blechschaden bei Unfall in Lichtenstein

Der Winter zeigt seine Tücken. Doch die angekündigte Glätte verschont Westsachsen vorerst.

Ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro ist entstanden, als am Montagnachmittag ein 44-Jähriger mit seinem VW in Lichtenstein auf die falsche Seite der Hartensteiner Straße geriet. Nach Auskunft der Polizei stieß er dabei mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen.