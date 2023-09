Im Stadtpark Lichtenstein wird es wieder bunt

Das Licht- und Lampionfest hat sich in Lichtenstein einen Namen gemacht. Am Sonnabend soll es wieder im Stadtpark für Unterhaltung und viele Hingucker sorgen.

Ein farbenfroher Abend steht in Lichtenstein am Sonnabend auf dem Programm. Im Stadtpark an der Rödlitzer Straße steht das Licht- und Lampionfest auf dem Programm, das von Lichtensteiner Carnevalsclub und seinen Mitstreitern organisiert wird. Die Veranstaltung, die in den vergangenen Jahren ein echter Besuchermagnet war, öffnet um 17 Uhr ihre...