In Hohenstein-Ernstthal darf das Brötchenholen jetzt eine Stunde dauern

Der gebührenpflichtige Parkplatz auf dem Altmarkt war bisher nur für extrem kurze Erledigungen kostenfrei. Jetzt darf man mit der Brötchentaste eine Stunde statt bisher eine Viertelstunde parken.

Es gibt viele Gründe, das Auto auf dem Altmarkt in Hohenstein-Ernstthal abzustellen. Von diesem zentralen Parkplatz aus ist man schnell in der Stadtverwaltung, beim Bäcker, in der Apotheke und im Eiscafé. Auch die Weinkellerstraße ist nicht weit. Bislang war sie fürs kostenlose Parken dennoch zu weit entfernt, denn der Altmarkt ist der...